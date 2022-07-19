В 5 раз увеличился грузопоток по маршруту Беларусь - Турция

Если сразу после закрытия европейского направления основной для переориентации белорусских дальнобойщиков была Россия, то сейчас мы наблюдаем интерес к странам Азии. Работать на этих маршрутах, оказывается, гораздо более рентабельно. Надо отметить, что полного прекращения перевозок со странами Евросоюза и сейчас не случилось. Причем по направлениям Польша - Беларусь и Литва - Беларусь грузопоток во втором квартале по сравнению с первым увеличился больше чем в три раза. Это можно объяснить тем, что ограничения на въезд белорусских и российских фур в ЕС не коснулись таких категорий товаров, как, например, пищевые продукты, энергоносители и удобрения. А на них сейчас как раз сезонный спрос.

Татьяна Солдатенко, директор компании представителя международной биржи автомобильных грузоперевозок