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В 5 раз увеличился грузопоток по маршруту Беларусь - Турция
Автомобильные грузоперевозки между нашей страной и азиатскими государствами во втором квартале рекордно выросли. По маршруту Беларусь - Турция поток увеличился в 5 раз, а в Грузию - в 4,5. Такая динамика в том числе результат активной работы транспортных компаний по освоению альтернативных маршрутов и других логистических цепочек. Кроме того, чтобы сохранить поток и объемы перевозок, бизнес открывает представительства в Средней Азии и на Кавказе.
Если сразу после закрытия европейского направления основной для переориентации белорусских дальнобойщиков была Россия, то сейчас мы наблюдаем интерес к странам Азии. Работать на этих маршрутах, оказывается, гораздо более рентабельно. Надо отметить, что полного прекращения перевозок со странами Евросоюза и сейчас не случилось. Причем по направлениям Польша - Беларусь и Литва - Беларусь грузопоток во втором квартале по сравнению с первым увеличился больше чем в три раза. Это можно объяснить тем, что ограничения на въезд белорусских и российских фур в ЕС не коснулись таких категорий товаров, как, например, пищевые продукты, энергоносители и удобрения. А на них сейчас как раз сезонный спрос.
Позитивная тенденция наблюдается и на внутреннем рынке. Количество заявок на перевозки выросло во втором квартале практически на четверть.
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