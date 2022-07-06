В агрокомбинате "Ждановичи" ежедневно собирают почти 10 тонн плодов

Татьяна Нагорская, заместитель начальника производства по охране растений агрокомбината "Ждановичи": Для получения хорошего урожая, естественно, нужен свет растению. Здесь также выдерживается определенная температура и влажность. И сбалансированное минеральное питание через спецкапельницу. Участки у нас здесь звеньевые: есть верхние работницы, что крутят огурец, и нижние - овощеводы занимаются срезкой листа и выборкой.