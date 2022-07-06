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В агрокомбинате "Ждановичи" ежедневно собирают почти 10 тонн плодов
Тепличный урожай сейчас собирают в агрокомбинате "Ждановичи". На плантациях выращивают томаты и перцы, баклажаны и огурцы. Только под последними, например, более двух с половиной гектаров. Выращивают в два оборота: теперь сезон колючих огурцов. Ежедневно собирают почти 10 тонн плодов. Кстати, только за июнь здесь получили 240 тонн зеленого урожая.
Татьяна Нагорская, заместитель начальника производства по охране растений агрокомбината "Ждановичи": Для получения хорошего урожая, естественно, нужен свет растению. Здесь также выдерживается определенная температура и влажность. И сбалансированное минеральное питание через спецкапельницу. Участки у нас здесь звеньевые: есть верхние работницы, что крутят огурец, и нижние - овощеводы занимаются срезкой листа и выборкой.
Кроме овощей, в тепличном комбинате "Богатырево" выращивают и цветочную продукцию. На двух гектарах розы свыше 20 сортов. За месяц срезают почти 300 тысяч цветов.
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