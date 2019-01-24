В Академии наук презентуют более 220 научных разработок. Ноу-хау от машиностроителей

Ко Дню белорусской науки. Торжественные мероприятия уже завтра, в Академии наук презентуют более 220 инновационных и научных разработок - от наноэлектроники до агропромышленного комплекса. Ноу-хау ждем и от наших машиностроителей. С теми, кто своим интеллектом способствует развитию промышленности, встретился Алексей Кондратенко.

Еще вчера их собрали на заводах, а сегодня они работают в лесах Беларуси, России и многих других стран. Техника "Амкодор" для лесопромышленного комплекса долгие годы стремилась заслужить репутацию надежной. Линейку машин в таком зеленом секторе постоянно пополняет и новая техника. Ее уже более десятка видов.

Там, где ударно поработали харвестеры и форвардеры, безусловно, надо сделать генеральную уборку. С этой задачей отлично справляется такая техника.

Выпускник аспирантуры БНТУ и конструктор Александр Моисеев сегодня работает над лесным мульчером - машина фрезерует ненужные на лесосеках кусты, растения и пни от деревьев. На разработку концепции и чертежей понадобилось 9 месяцев. Вот теперь рождается сама машина из металла и пластика. Кроме дизайна, акцент и на функциональность.

Коллега по холдингу, конструктор и тоже молодой ученый. Специализация Александра Кабанова - дорожно-строительная техника. Вот такой пневмоколесный экскаватор - универсальный работник. Кроме привычного ковша, может использовать и гидромолот. А начиналось все также в БНТУ, где закладывались основы машиностроения.