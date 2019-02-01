Сегодня в Алматы начинается заседание Евразийского межправительственного совета. Беларусь на нем представит премьер-министр. В повестке -12 вопросов, в том числе таможенные пошлины, регулирование алкогольного рынка в ЕАЭС, макроэкономическая ситуация в странах - участницах Союза и состояние взаимной торговли между ними по итогам прошлого года. В эти минуты главы правительств Евразийского экономического союза обсуждают вопросы цифровизации.