Президент Беларуси находится с официальным визитом в Турции

В ближайшие минуты в Анкаре Александр Лукашенко проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудят политические вопросы, торгово-экономическое взаимодействие. Особое внимание уделят инвестиционному сотрудничеству и сбалансированной торговле. У трапа самолета Президента встретили министр сельского и лесного хозяйства Турции, руководство Анкары и Анкарской провинции, военный комендант города.