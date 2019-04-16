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Президент Беларуси находится с официальным визитом в Турции

В ближайшие минуты в Анкаре Александр Лукашенко проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудят политические вопросы, торгово-экономическое взаимодействие. Особое внимание уделят инвестиционному сотрудничеству и сбалансированной торговле. У трапа самолета Президента встретили министр сельского и лесного хозяйства Турции, руководство Анкары и Анкарской провинции, военный комендант города.

После официальной церемонии с участием роты почетного караула Глава государства направился в Аныткабир - мавзолей Ататюрка, где возложил венок к усыпальнице национального лидера, основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля.

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В Анкаре прошла встреча деловых кругов Беларуси и Турции

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