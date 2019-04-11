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В Анкаре сегодня пройдет заседание белорусско-турецкой межправительственной комиссии

Среди ключевых тем сбалансированность товарооборота, перспективы промышленной кооперации, инвестиции и открытие рынка для новых белорусских товаров. Объем товарооборота в последние годы практически достиг миллиарда долларов. Тем не менее правительства двух стран уверены, что есть резервы в IT, машиностроении, производстве медтехники и электрооборудования.


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Еще одно направление - поставки белорусского мяса. Сегодня мы продаем нашу говядину в 11 стран. Вскоре зеленый свет может загореться и для турецкого рынка.

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