В Анкаре сегодня пройдет заседание белорусско-турецкой межправительственной комиссии

Среди ключевых тем сбалансированность товарооборота, перспективы промышленной кооперации, инвестиции и открытие рынка для новых белорусских товаров. Объем товарооборота в последние годы практически достиг миллиарда долларов. Тем не менее правительства двух стран уверены, что есть резервы в IT, машиностроении, производстве медтехники и электрооборудования.