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В Астане состоится заседание Совета глав правительств СНГ
28 октября в Астане состоится заседание Совета глав правительств СНГ. В нем принимает участие белорусская делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. На повестке - новые задачи для Содружества, консолидация внутри объединения, расширение промышленной кооперации, общий аграрный рынок и продовольственная безопасность. Все это актуально в условиях санкционного давления, особенно для Минска и Москвы, когда многие поставки продуктов были остановлены. Сегодня их заменяют производители стран СНГ. Злободневные вопросы обсудят и в рамках Содружества, а также на двухсторонней основе.
Беларусь и Астраханская область России договорились нарастить товарооборот
Так, Беларусь и Астраханская область России договорились нарастить товарооборот в том числе. Сегодня в Астане запланированы и двусторонние переговоры. Идет встреча Романа Головченко с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым. Также глава нашего правительства пообщается с коллегой из Таджикистана.
Фото:БелТА
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