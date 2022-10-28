28 октября в Астане состоится заседание Совета глав правительств СНГ. В нем принимает участие белорусская делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. На повестке - новые задачи для Содружества, консолидация внутри объединения, расширение промышленной кооперации, общий аграрный рынок и продовольственная безопасность. Все это актуально в условиях санкционного давления, особенно для Минска и Москвы, когда многие поставки продуктов были остановлены. Сегодня их заменяют производители стран СНГ. Злободневные вопросы обсудят и в рамках Содружества, а также на двухсторонней основе.