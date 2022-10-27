В Астрахани открыли торгово-сервисный центр МТЗ

650 тысяч тонн белорусских грузов в будущем году с перспективой роста. Такие объемы перевалки будут идти через порты Астрахани.



Договоренности достигнуты во время визита делегации нашего правительства в российский регион. Сегодня условия и возможности транзитной инфраструктуры изучили на площадке морского порта и компании "Армада". Речь шла о налаживании удобных стыковок между железнодорожными перевозками и судами, а также прочного узла "река-море". Беларусь и Россия постепенно наращивают грузопотоки. Это важно в условиях заморозки транзита в прибалтийском направлении. Так, в этом году только через порты Астрахани прошло 90 тысяч тонн наших грузов.



Алексей Ляхнович, первый замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси:

Сегодня с учетом того, что логистика поменялась, мы ищем разные схемы доставки грузов. Астраханский регион предоставил нам такую возможность в части перевалки через порты. Очень удобно, очень быстро. И в сегодняшних условиях это очень правильное направление, которое позволяет нам задействовать в полной мере коридор север-юг, в основном поставки в Индию, Пакистан, ОАЭ через эти порты происходит. Сегодня в Астрахани открыт торгово-сервисный центр МТЗ. Планируют продавать от 200 до 300 тракторов в год. Здесь уверены - спрос будет высокий. А в целом по итогам переговоров сумма контрактов по всем направлениям - от техники до комбикормов и семян - составила около 25 млн долларов.



Из российского региона белорусская делегация во главе с премьер- министром направилась в Астану. Завтра там открывается заседание Совета глав правительств СНГ.