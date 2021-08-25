В Азии 80 млн человек стали крайне бедными

Пандемия коронавируса подтолкнула к крайней бедности до 80 млн человек в развивающихся странах Азии. Таковы данные аналитиков Азиатского банка развития, которые провели исследование в регионе. Речь идет о людях, живущих менее чем на 2 доллара в день. Эксперты банка считают, что COVID-19 угрожает прогрессу Азиатско-Тихоокеанского региона. Он застопорился в таких областях, как здравоохранение и образование. До пандемии же экономика региона росла высокими темпами, отмечают аналитики: в 2019 году на долю Азии пришлось 35 % мирового ВВП.