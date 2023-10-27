В Барановичах создали около 90 новых предприятий в секторе предпринимательства

Первый заместитель Барановичского горисполкома Элла Сташенко рассказала, что в Барановичах в этом году в секторе предпринимательства создали около 90 новых предприятий, сообщает БЕЛТА.

"Негосударственный сектор вносит значительный вклад в развитие города, в текущем году отмечается рост его влияния. В частности, доля налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства за январь - сентябрь составила 86,4 млн белорусских рублей (это 35,8 % от общего дохода бюджета города), рост почти на 2 % по сравнению с таким же периодом 2022-го. Всего в прошлом году в Барановичах от субъектов МСП поступило 94,6 млн белорусских рублей. За 2022 год возросла их доля в объемах производства города, экспорте товаров", - отметила Элла Сташенко.

В Барановичах в этом году в предпринимательском секторе создано 86 новых предприятий и организаций. Более четверти из них работают в сфере производства. Так, в промышленности задействованы 17 предприятий, в строительстве - 6, в торговле - 26, в транспортной деятельности - 10. Еще 4 компании функционируют в сфере услуг по временному проживанию и питанию. Остальные специализируются на предоставлении других услуг.

Всего во втором по величине городе Брестской области действует более 1 тыс. малых и средних организаций и около 5,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. "Наблюдается положительная динамика. За девять месяцев в предпринимательской сфере создано 873 рабочих места, в том числе в промышленности - 57, в строительстве - 38. За этот период субъекты малого и среднего предпринимательства произвели импортозамещающей продукции на 12,3 млн. долларов - это четверть от общего объема производства импортозамещающей продукции по городу", - заострила внимание первый зампредседателя Барановичского горисполкома. Кооперационные связи с частными компаниями наладили ведущие производители Барановичей - производственное хлопчатобумажное объединение, автоагрегатный завод, "Торгмаш", "Атлант" и другие.

Государственной финансовой поддержкой по указу № 255 воспользовались пять субъектов малого предпринимательства. Денежную помощь они направили на расширение производства одноразовой посуды, покупку станков, организацию производства пакетов с застежкой Zip-lock, гофротары и гофроупаковки, производства по обжарке кофе и его фасовке в потребительскую упаковку.

Для развития и поддержки предпринимательства в Барановичах предусмотрены льготы по налогу на недвижимость и земельному налогу (арендной плате за земельные участки) для новых организаций, занимающихся производством по выпуску инновационной, экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции, новых производственных предприятий, а также для организаций, заключивших инвестиционные договоры в соответствии с декретом № 10. У добросовестных арендаторов есть возможность выкупить арендуемое имущество с предоставлением рассрочки до пяти лет. Свободные площади коммунальной собственности города предлагают в безвозмездное пользование под создание рабочих мест и в аренду. Таких помещений насчитывается 49. Кроме того, сформирован перечень из 16 земельных участков, предназначенных для предоставления инвесторам под строительство объектов по инвестиционным договорам с Республикой Беларусь, а также 23 земельных участка определено для проведения аукционов.