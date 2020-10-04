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В "Белагро-2020" приняли участие более 300 компаний
Пандемия сильно повлияла и на календарь событий в мире, да и Беларуси: отменены или перенесены многие деловые форумы. Среди тех, кто в строю, - главная сельскохозяйственная выставка "Белагро-2020". Представить свою продукцию прибыли представители более чем десятка стран - в условиях закрытых границ показатель более чем внушительный.Для белорусских же производителей форум - это хорошая возможность себя показать. К примеру, МТЗ презентовал обновленный легендарный трактор Belarus 82. Там вам и мощность, и экологичность - все в одном флаконе. А "Гомсельмаш" удивлял двумя инновационными комбайнами - оба уже проходят обкатку. Это бренды, что всегда на слуху. При этом в "Белагро-2020" приняли участие более 300 компаний. И каждый привлекал внимание своим оригинальным изобретением - от мясного мороженого до картофелесортировальной машины. Так чем богаты?
Антон Малюта все изучил и проверил на себе. Продовольствие, техника и инновации. Вот те три кита, на которых уже не один год и стоит "Белагро". Сделаем акцент на последнем компоненте, ведь все новое и перспективное обеспечивает хорошее будущее любой сфере, сельское хозяйство - не исключение. За примером далеко ходить не надо. Сразу на входе внимание на себя забирает новый пресс-подборщик льна от Национальной академии наук.
Главная цель импортозамещения - экономия
Расчет несложный. Потребность страны на данный момент - 80 таких машин. Импортный аналог стоит вдвое дороже отечественного. Экономия - 20 миллионов рублей. Но, конечно, не в ущерб качеству. Ну а теперь к продовольствию. И, пожалуй, его главному символу. Машина, которая может самостоятельно взвешивать и упаковывать картофель, для нас уже давно не в новинку.Но есть процесс, до которого до сих пор автоматизация не доходила. Отделить качественный продукт от того, которому путь на прилавки закрыт. Но и для этого в Академии наук есть своя новинка. Два главных компонента - технология машинного зрения и струя сжатого воздуха.
В институте мясо-молочной промышленности Национальной академии наук "вкусный стартап" придумали всего несколько недель назад. Сотрудники говорят, идея принадлежит директору. Воплощают ее в жизнь в этой лаборатории. В основе мороженого - смесь на основе мяса и молока. И никакого сахара. Ну а сейчас остается только ждать. За полчаса смесь охлаждается почти до минус 4 градусов. В таком виде и будем пробовать. Лично нам такое лакомство отдаленно напомнило холодец, и пробовать его лучше с хлебом. Сотрудники лаборатории заверяют: все полезные вещества в наличии.
Конечно, до промышленных масштабов производства еще далеко, пока потребители оценивают тестовый вариант. На "Белагро" мороженое разошлось буквально за несколько часов. И это очередное подтверждение того, что выставка умеет удивлять. Причем не только рядовых посетителей, но и целые делегации, в которых немало представителей бизнеса. Первое позитивное впечатление - ключ к будущему плодотворному сотрудничеству.
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