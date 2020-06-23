В Беларусь по льготным условиям уже ввезено более 250 электромобилей

Со дня начала действия указа о льготной растаможке электромобилей в страну ввезли более 250 таких авто. Как отмечают эксперты, цифры впечатляют, но настоящий всплеск ввоза увидим позже.



Толчком для этого должна стать и инфраструктура. Сейчас в стране действует свыше 200 зарядных станций. В следующем году их количество перешагнет за полтысячи.



И еще немного цифр. До вступления в силу указа о льготной растаможке в Беларуси было зарегистрировано около 400 электрокаров. И если сравнивать с Украиной, разница колоссальная. По итогам прошлого года по дорогам страны-соседки колесило более 17 тысяч авто на электротяге. Даже в России куда меньше - 4,5 тысячи.



О том, что необходимо знать перед льготной растаможкой электромобиля, и при каких условиях эта отрасль в Беларуси получит серьезный импульс к развитию, расскажет Евгений Каллаур.





Ситуация на авторынке

Нынешний год совсем не радует автомобильных дилеров. На фоне эпидемии и колебаний глобальной экономики спрос на автомобили с салона снижается, каждый месяц устанавливая новый антирекорд. Так, только в мае по отношению к апрелю реализация новых машин снизилась на 25 %. Прогноз: больше всего просядет бюджетный и средний класс.

Сергей Михневич, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации:

"Премиальные автомобили пока в меньшей степени пострадали с точки зрения рынка, потому что премиальный сегмент всегда инерционен. И происходит не такое колебание спроса, как на сегментах бюджетной и средней стоимости".

Конечно, продажи бюджетного сегмента сегодня покрывают до 80 % прибыли официальных дилеров. И спрос на премиальные немецкие или японские авто пусть минимален от общего объема рынка, зато постоянен. Назвать вялотекущим еще недавно можно было только тренд на электромобили. Указ кардинально изменил ситуацию. Только за неделю действия документа в Беларуси уже растаможили более 250 машин на электротяге. А значит их общее число в стране превысило 600 штук.

Александр Валиев, начальник Минской региональной таможни:

"Установление льготных условий импорта электромобилей не являются самоцелью как таковой. А является частью наиболее глобальной задачи - повышения сегмента в том транспорте, который эксплуатируется на наших дорогах".

Особенности покупки и оформления электромобилей

Но перед тем как отправиться в путь,нужно приобрести, доставить и растаможить. Сегодня на популярной зарубежной площадке цена за электрокар разнится от 8 до 25 тысяч долларов. После оплаты и транспортировки морем и дорогами Европы автомобиль прибудет в один из пунктов временного хранения Беларуси. Заключаем с таможенным представителем договор на так называемую растаможку. Для этого достаточно только паспорта. Причем, растаможить можно удаленно.

Александр Скачковский, директор Минского филиала РУП "Белтаможсервис"

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"По состоянию на сегодняшний день на транспортном пункте "Минск Белтаможсервис 1" оформлено более 320 автомобилей. Из них 37 - это автомобили, электромобили. Сегодня специалистами предприятия обрабатываются все и электронные, и бумажные документы. Соответственно мы работаем в формате «одно окно» электронное либо на месте".



Перед оформлением необходимо помнить, что утилизационный сбор на электромобили подлежит уплате. Есть и еще одно но. Под бесплатную растаможку попадают только автомобили на электротяге. Если вы решите доставить в Беларусь так называемый гибрид, то НДС и госпошлину за такую машину необходимо будет уплатить.

Тренд на электромобили

Несмотря на льготы при растаможке электромобилей, эксперты отрасли считают, что настоящий бум таких машин в нашей стране может начаться только к середине 2021 года, когда в Беларуси появятся соответствующие официальные дилеры. Это разом решит вопрос сервисного обслуживания.

Александр Сидоревич, гендиректор Белорусской автомобильной ассоциации:

"Вопрос утилизации вообще сегодня не рассматривается. Мы считаем, что очень важный вопрос, потому что в мире в принципе не решен вопрос утилизации литий-ионных батарей".