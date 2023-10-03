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В Беларусь прибыла делегация Ульяновской области

Сегодня начался официальный визит правительственной делегации Ульяновской области в нашу страну. Программа насыщенная: сразу из аэропорта гости отправились в "Великий камень". С компаниями-резидентами индустриального парка у российских промышленников совместные проекты. Так, прямо на встрече (с участием и руководства Минска) представили специальный клапан с электроприводом, который будет использоваться в системах теплоснабжения в системе ЖКХ. Механизм является разработкой по импортозамещению специалистов из Димитровграда и Минска. В планах в следующем году производить 2 тыс. штук такой продукции. И сегодня же был заключен меморандум о сотрудничестве между портовой особой экономической зоной "Ульяновск" и индустриальным парком "Великий камень".

Наша команда разработала привод клапана, а сборка ведется из комплектующих от белорусской стороны. Мы уверены, что этот продукт найдет применение в одной из самых проблемных, в том числе и для РФ, отраслей - ЖКХ. И будет способствовать совершенствованию всех систем. Целый ряд переговоров будет касаться машиностроения: это МТЗ, Белкоммунмаш.
Марина Алексеева, первый зампредседателя правительства Ульяновской области России

Весь завтрашний день губернатор Ульяновской области Алексей Русских со своей командой проведут в Бресте, а четверг гости посвятят Минску: в планах посещение таких предприятий, как Горизонт, Амкодор, МТЗ.

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