В Беларусь прибыла делегация Ульяновской области

Сегодня начался официальный визит правительственной делегации Ульяновской области в нашу страну. Программа насыщенная: сразу из аэропорта гости отправились в "Великий камень". С компаниями-резидентами индустриального парка у российских промышленников совместные проекты. Так, прямо на встрече (с участием и руководства Минска) представили специальный клапан с электроприводом, который будет использоваться в системах теплоснабжения в системе ЖКХ. Механизм является разработкой по импортозамещению специалистов из Димитровграда и Минска. В планах в следующем году производить 2 тыс. штук такой продукции. И сегодня же был заключен меморандум о сотрудничестве между портовой особой экономической зоной "Ульяновск" и индустриальным парком "Великий камень".