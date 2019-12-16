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В Беларуси 14 месяцев подряд растут банковские сбережения в нацвалюте

Белорусы установили рекорд по рублевым вкладам

В Беларуси 14 месяцев подряд растут рублевые вклады. С начала этого года они увеличились больше чем на миллиард рублей и на начало декабря превысили отметку в 5 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за ноябрь.

Валютные депозиты физлиц на 1 декабря составили 6 миллиардов 194,3 миллиона долларов. Это на 15,8 миллиона долларов меньше, чем на начало ноября. С начала года валютные вклады увеличились на 96,4 миллиона долларов.

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