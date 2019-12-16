3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси 14 месяцев подряд растут банковские сбережения в нацвалюте
Белорусы установили рекорд по рублевым вкладам
В Беларуси 14 месяцев подряд растут рублевые вклады. С начала этого года они увеличились больше чем на миллиард рублей и на начало декабря превысили отметку в 5 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за ноябрь.
Валютные депозиты физлиц на 1 декабря составили 6 миллиардов 194,3 миллиона долларов. Это на 15,8 миллиона долларов меньше, чем на начало ноября. С начала года валютные вклады увеличились на 96,4 миллиона долларов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов