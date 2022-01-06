3.73 BYN
В Беларуси 45 % средств из бюджета-2022 пойдут на социальную сферу
Бюджет-2022 сверстан и уже в силе. Социальная направленность, поддержка реального сектора экономики, выравнивание налоговой нагрузки. Главный финансовый документ на нынешний год максимально сбалансирован, учтены все возможные риски. Доходы прогнозируются около 28 млрд рублей. В приоритете выплаты зарплат, пенсий и пособий. На социальную сферу отведено 45 % госкошелька. В этом году есть новации и в налоговом законодательстве. Теперь при упрощенной системе налогообложения будет установлена единая ставка 6 %, ранее была 3 % и 5 %.
Отменили льготы на недвижимость для владельцев квартир. Теперь они на равных с теми, кто живет в собственных домах. Иностранные предприниматели, которые торгуют в интернете, с июля будут платить НДС. На что и сколько планируют потратить и у кого остается упрощенная система, узнавала Алина Лаппо (видео).