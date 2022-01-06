В Беларуси 45 % средств из бюджета-2022 пойдут на социальную сферу

Бюджет-2022 сверстан и уже в силе. Социальная направленность, поддержка реального сектора экономики, выравнивание налоговой нагрузки. Главный финансовый документ на нынешний год максимально сбалансирован, учтены все возможные риски. Доходы прогнозируются около 28 млрд рублей. В приоритете выплаты зарплат, пенсий и пособий. На социальную сферу отведено 45 % госкошелька. В этом году есть новации и в налоговом законодательстве. Теперь при упрощенной системе налогообложения будет установлена единая ставка 6 %, ранее была 3 % и 5 %.