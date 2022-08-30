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В Беларуси 5 областей-миллионеров - каравай-2022 сегодня весит 7 миллионов 835 тысяч тонн

Рекордный урожай собрали в Барановичском районе. Там обмолотили почти на треть больше зерна, чем в прошлом году. На некоторых полях снимали до 80 центнеров с гектара. Лидируют и по темпам.

В Брестской области убрали 98 % площадей. Впрочем и северные регионы не отстают. В Витебской области преодолели рубеж в миллион тонн зерна. Трудятся в том числе и молодые специалисты, которые только-только приехали на свои первые рабочие места. Мария Тройнич продолжит тему (подробности в видео).

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