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В Беларуси будет расширяться институт налоговых консультантов
Спрос на специалистов, которые помогают субъектам хозяйствования вести правильные расчеты по уплате налогов, востребован, и конкуренция на рынке постепенно повышается. Об этом в интервью нашему каналу сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Он также отметил: требования к таким специалистам остаются высокими. Ведь консультанты несут материальную ответственность за нарушения финансовой отчетности. Сейчас из числа претендентов экзамены сдают лишь почти 40%.
О новом Налоговом кодексе, упрощении администрирования и современных центрах обслуживания плательщиков - министр по налогам и сборам в эксклюзивном интервью в это воскресенье в "Главном эфире".
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