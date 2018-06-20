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В Беларуси c 27 июня на 0,5 % понижается ставка рефинансирования

Она составит 10 % годовых. Соответствующее решение принято правлением Нацбанка. Этому способствовали позитивные тенденции в экономике, в том числе замедление годовой инфляции. Сейчас она находится в рамках целевых параметров.

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