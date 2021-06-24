В Беларуси - дешевая электроэнергия для населения

Беларусь попала в топ-5 европейских стран с самой дешевой электроэнергией. Об этом стало известно из рейтинга, который накануне опубликовали в России. В целом самое дорогое электричество в Германии, Дании и Бельгии. По словам экспертов, высокие тарифы в развитых европейских странах - это результат высоких налогов, связанных с поддержкой развития зеленой энергетики. Что касается Литвы, Латвии и Польши, там энергия стоит дороже. Более того, тарифы еще прибавили в цене с нового года.