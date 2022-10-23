В Беларуси для импортеров вводится надбавка предельно максимальная к контрактной цене, а что еще?

Сегодня важно, чтобы все участники продовольственной цепочки - производители сырья, переработка, импортеры и торговля - работали как слаженный механизм. За пять рабочих дней (а именно до среды включительно), цены, а точнее торговые надбавки на остатки товаров должны быть подкорректированы согласно постановлению Совмина.

За ценовые перекосы будут отвечать все: будь то магазин, оптовик или производитель, после того, как докажут, где произошел сбой. Если же объективно нужно будет повысить стоимость на тот или иной товар, для производителей определят пакет документов, которые они и представят госорганам.

Самое важное в них - обоснованность затрат и все ли сделано для их снижения.

"Что касается импортеров, то для них вводится надбавка предельно максимальная к контрактной цене. Контрактная цена должна быть обоснована, соответствующее обоснование должно быть у импортера и храниться на бумажных или электронных носителях с учетом требований законодательства. И это обоснование является обязательной частью экономического обоснования отпускной цены. Таким образом, у импортера должно быть обоснование всей цепочки поставки продукции в Республику Беларусь: контрактная цена и таможенные платежи, расходы по доставке товара, обязательное страхование (если оно требуется), иные расходы и надбавка импортера. Мы будем видеть, в каких диапазонах ввозятся товары, по каждой товарной группе, смотреть, как эти диапазоны цен изменяются, и анализировать причины увеличения цен по каждому диапазону, по каждой товарной группе. Таким образом мы будем способны увидеть возможное злоупотребление по завышению контрактной стоимости цены и принимать соответствующие меры реагирования", - уточнил Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

В ближайшее время будет уточнен и перечень товаров, которые обязательно должны быть на полке магазинов, будь то супермаркет или небольшой магазин у дома. Это станет гарантией их наличия и богатого выбора для наших покупателей.