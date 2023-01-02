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В Беларуси для самозанятых введен добровольный налог на профессиональный доход

С 1 января в Беларуси введен добровольный налог на профессиональный доход для самозанятых - а это порядка 100 тысяч белорусов. Им предложено перейти на новый режим налогообложения. Это 10 % от выручки для тех, кто за год зарабатывает до 60 тысяч рублей. Если больше - ставка составит 20 %. Но только для суммы превышения! Список видов деятельности, которые попадают под такой механизм, определен постановлением Совмина.

Приложение "Налог на профессиональный доход" можно скачать с мобильных платформ, а также с официального сайта МНС.

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