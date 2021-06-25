В Беларуси дорожают строительные материалы

Мировая экономика после коронакризиса восстанавливается, в том числе за счет стимуляции мирового спроса через "печатный станок". Растет количество долларов и евро. Нефть вплотную подошла к максимуму 2018-го - $ 75 за баррель. Цены на медь и алюминий тоже на пике. Наблюдаем и рост цен на сырьевые товары.

Во всем мире стремительно дорожают строительные материалы. В Беларуси эту тенденцию также наблюдаем. Что не может не сказаться на стоимости жилья, причем еще на этапе строительства. Как отреагирует рынок? К чему готовиться белорусам? Спросим у нашего эксперта по вопросам недвижимости Юрия Жаркова (видео).