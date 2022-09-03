В Беларуси экспорт продовольствия может впервые приблизиться к $8 млрд

В Беларуси экспорт продовольствия в этом году впервые может приблизиться к $8 млрд. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства Игорь Брыло на празднике тружеников села Брестской области "Дажынкі" в городском поселке Телеханы, передает корреспондент БелТА.

"Брестчина вносит очень значительный вклад в экспортный каравай нашей страны, по итогам семи месяцев - порядка 27 %. То есть регион очень близок к тому, чтобы занять треть всего нашего экспорта. В прошлом году республика получила $6,7 млрд. По итогам семи месяцев мы идем с опережением - рост 123%. У нас уже имеется $4,4 млрд экспортной выручки. В этом году мы планируем впервые в истории приблизиться к $8 млрд", - сказал министр.



Он отметил увеличение экспорта в Российскую Федерацию, в страны СНГ, в страны Азии, Океании, Африку, другие регионы. "Никаких проблем с экспортом нашей продукции нет", - уточнил Игорь Брыло.



Он также обратил внимание на широкий ассортимент продукции, поставляемой отечественными производителями на внешние рынки, - более 1,5 тыс. наименований молочной продукции, более 1 тыс. - мясной. "Тем не менее технологи на наших молокоперерабатывающих предприятиях продолжают совершенствоваться, соперничать между собой - такой хороший спортивный энтузиазм. Я глубоко убежден, что, как у нас раньше ежемесячно появлялись какие-то новые виды продукции в стране, так будет и дальше. Поэтому изыскиваем все ниши, смотрим под потребность конкретной страны, где-то и подстраиваемся, потому что вкусы не у всех одинаковые в мире", - добавил министр.

