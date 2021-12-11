В Беларуси экспорт продовольствия по итогам года может подойти к $6,5 млрд

Более 100 стран мира уже в числе наших покупателей. И за десять месяцев этого года поставки за рубеж увеличились на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост наблюдается по всем рынкам. Чтобы укрепить свои позиции, сегодня важно не сбавлять темпы и наращивать объемы.

