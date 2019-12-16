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В Беларуси электронные торги пойдут по голландскому методу

Вступило в силу постановление Министерства экономики, регулирующее продажу имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства). По голландскому методу торги проводятся на понижение. Такой механизм проведения торгов позволит ускорить срок реализации имущества и срок проведения процедуры банкротства, что сделает более удобным ведение бизнеса в нашей стране

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