В Беларуси фермерские хозяйства в состоянии заместить привозную продукцию отечественной

Здесь речь идет об импортозамещении. Раньше мы ввозили в республику раннюю капусту, картофель, морковь, свеклу. У фермерских хозяйств Столинского района есть возможность заместить этот продукт на отечественный. Фермеры высказали пожелание реализовать в этом году порядка 20 тыс. т овощной продукции. Цены на эту продукцию будут ниже импортных.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси