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В Беларуси фермерские хозяйства в состоянии заместить привозную продукцию отечественной
В Беларуси фермерские хозяйства в состоянии заместить импортную продукцию отечественной. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц по итогам встречи с фермерами Столинского района и представителями торговых сетей. Это вторая встреча вице-премьера с фермерами Столинского района. Она стала продолжением начатого полтора месяца назад разговора. В этот раз участники обсуждали объемы, виды продукции и сроки ее поставок в торговую сеть.
Здесь речь идет об импортозамещении. Раньше мы ввозили в республику раннюю капусту, картофель, морковь, свеклу. У фермерских хозяйств Столинского района есть возможность заместить этот продукт на отечественный. Фермеры высказали пожелание реализовать в этом году порядка 20 тыс. т овощной продукции. Цены на эту продукцию будут ниже импортных.
Фермерские хозяйства Столинского района готовы уже в июне нам поставить свою раннюю капусту, в июле - молодую картошку. И, по заверению торговых сетей, которые сегодня приехали на встречу с уже подписанными договорами, с учетом информации, которую донесли до них фермерские хозяйства, торговые сети прекратят импорт данной продукции.
Строительство теплиц и овощехранилищ
Также на встрече обсуждали важный для фермеров вопрос строительства теплиц и овощехранилищ. Будет сформирован перечень перспективных объектов, представленных фермерскими хозяйствами. Он будет рассмотрен в Министерстве сельского хозяйства и включен в программу аграрного бизнеса, которая предусматривает выделение кредитных ресурсов на беспроцентной основе.
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