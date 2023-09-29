В Беларуси и России самые низкие цены на ячмень и пшеницу в Евразийском союзе

Самые низкие цены среди стран Евразийского экономического союза на ячмень и пшеницу в России, на втором месте Беларусь. Средняя цена за тонну пшеницы у нас составила в августе 463 белорусских рубля, следует из данных Евразийской экономической комиссии. А это 147 долларов или почти 14 тысяч российских рублей. С ячменем такая же ситуация.