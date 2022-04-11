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В Беларуси изменены подходы к ценовому регулированию
В Беларуси изменили подходы к ценовому регулированию. Это сделано для поддержания стабильности на нашем потребительском рынке и исключения возможных ценовых спекуляций и дефицита. Особый контроль за лекарствами и социально значимыми товарами. Мониторинг продолжится по всем направлениям. Так, например, по стране началась проверка автохаусов на предмет обоснованности формирования отпускных цен на автомобили.
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