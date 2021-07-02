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В Беларуси изменилась система расчета оплаты труда бюджетников

В Беларуси изменилась система расчета оплаты труда бюджетников. Сейчас существенная роль отводится премиямкак стимулирующей выплате за добросовестную работу. Об этом накануне в "Панораме" рассказала замначальника управления Минтруда Татьяна Лукьянчикова. Надо сказать, что с начала года доходы бюджетников росли быстрее, чем средние зарплаты по стране: за пять месяцев увеличились на 17 % к уровню такого же периода прошлого года.

Сейчас в Беларуси насчитывается более 800 тысяч работников бюджетной сферы.


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