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В Беларуси изменилась ситуация с долларом: какой результат показали инвалюты на торгах 28 февраля

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закрылись ростом российского рубля, доллар и китайский юань подешевел. Итак, американская валюта стоит 3 рубля 23 копейки. Курс евро по Нацбанку 3,51. За 10 юаней дают 4 рубля 48 копеек. Сто российских - 3,51 белорусского.

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