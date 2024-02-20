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В Беларуси изменились курсы валют: что произошло с российским рублем и долларом

Торги на валютно-фондовой бирже закрылись ослаблением доллара и российского рубля, китайский юань подорожал. Итак, американская валюта стоит 3 рубля 24 копейки. Курс евро по Нацбанку 3 рубля 49 копеек, 10 юаней стоят 4 рубля 47 копеек, а 100 российских - 3 рубля 51 копейку.

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