В Беларуси изменились курсы валют: что произошло с российским рублем и юанем

Торги на валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара, российский рубль и китайский юань подешевели. Итак, американская валюта стоит 3 рубля 23 копейки. Курс евро по Нацбанку - 3,47. Десять юаней стоят 4 рубля 49 копеек. А сто российских - 3,51 белорусского.