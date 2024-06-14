ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Беларуси изменились курсы валют: что произошло с юанем

Торги на валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и российского рубля, китайский юань подешевел.

На 14 июня установлены следующие курсы: американский доллар стоит 3 рубля 20 копеек. Курс евро по Нацбанку - 3,45 рубля. За 10 юаней дают 4 рубля 36 копеек, а за 100 российских рублей - 3,58 белорусского.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все