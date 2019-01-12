В Беларуси изменяется порядок оказания государственной финансовой поддержки

Эффективный менеджмент - одно из условий получения дотаций. Среди других критериев - достижение показателей рентабельности продаж, хорошая производительность труда, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции. Если получившее господдержку предприятие не достигнет оговоренных показателей, оно вернет бюджетные средства в казну. Помимо этого, субъект хозяйствования, получивший дотацию, будет ежегодно представлять госорганам сведения о том, как были расходованы средства поддержки, как исполняются обязательства по договору.