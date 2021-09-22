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В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей

В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей. Как пояснили в Министерстве финансов, за 2 года перед профильными ведомствами стоит задача сделать так, чтобы добропорядочным налогоплательщикам стало еще проще вести предпринимательскую деятельность, налоговые режимы были понятными, а государству было просто и незатратно их администрировать. Не исключено, что к 2023 году в Беларуси заработает цифровая платформа, которая поможет быстро и удобно регистрировать свое дело, а также осуществлять различные платежи.

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