В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей. Как пояснили в Министерстве финансов, за 2 года перед профильными ведомствами стоит задача сделать так, чтобы добропорядочным налогоплательщикам стало еще проще вести предпринимательскую деятельность, налоговые режимы были понятными, а государству было просто и незатратно их администрировать. Не исключено, что к 2023 году в Беларуси заработает цифровая платформа, которая поможет быстро и удобно регистрировать свое дело, а также осуществлять различные платежи.