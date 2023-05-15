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В Беларуси к первому чтению готовится законопроект о предпринимательской деятельности
Белорусских предпринимателей ждут новации. Депутаты готовят к рассмотрению в первом чтении соответствующий законопроект. Документ размещен на Национальном правовом интернет-портале. Его главная цель - упорядочение предпринимательской деятельности. Ожидается планомерный переход от ИП к юридическим коммерческим малым и средним организациям.
Какими видами деятельности можно будет заниматься в качестве предпринимателя? А кому предстоит перерегистрация, определит правительство. Перечень сейчас прорабатывается, он будет готов в течение двух месяцев после принятия закона. К примеру, предлагается, что ИП не смогут заниматься оптовой торговлей и оказывать туристические услуги.
Планируемые новации затронут интересы более 400 тыс. граждан и около 100 тыс. организаций из числа малого и среднего бизнеса. Их мнение слушают на диалоговых площадках. Общественное обсуждение законопроекта стартовало в начале месяца. Встречи уже прошли в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях. На очереди Минск. В конце мая, анонсируют парламентарии, в Овальном зале состоится семинар-совещание, в котором примут участие депутаты, госорганы и местная власть, представители бизнеса из всех регионов страны.
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