В Беларуси к первому чтению готовится законопроект о предпринимательской деятельности

Белорусских предпринимателей ждут новации. Депутаты готовят к рассмотрению в первом чтении соответствующий законопроект. Документ размещен на Национальном правовом интернет-портале. Его главная цель - упорядочение предпринимательской деятельности. Ожидается планомерный переход от ИП к юридическим коммерческим малым и средним организациям.

Какими видами деятельности можно будет заниматься в качестве предпринимателя? А кому предстоит перерегистрация, определит правительство. Перечень сейчас прорабатывается, он будет готов в течение двух месяцев после принятия закона. К примеру, предлагается, что ИП не смогут заниматься оптовой торговлей и оказывать туристические услуги.