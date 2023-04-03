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В Беларуси на полгода продлили лимит на беспошлинные посылки
Евразийская экономическая комиссия приняла решение продлить действие лимита на беспошлинный ввоз товаров физическими лицами из-за границы. Об этом заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.
Таким образом, до 1 октября порог беспошлинного ввоза составит 1000 евро и 31 килограмм. В случае если стоимость превысит установленный лимит или вес, нужно будет уплатить 15-процентную пошлину, но не меньше 2 евро за 1 кг.
Фото:pixabay.com
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