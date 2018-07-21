В Беларуси набирает обороты уборочная кампания

На сегодня намолочено почти 600 тысяч тонн зерна. Гомельское областное объединение профсоюзов объявило благотворительную акцию "Помощь профсоюзов - в жаркое время!". Поводом стали итоги проверок. Профактив проинспектировал готовность сельхозпредприятий к уборочной кампании. Среди выявленных проблем - частичное отсутствие спецодежды и ненадлежащие бытовые условия. Нарушения правил охраны труда часть хозяйств смогла устранить своими силами, а остальным профсоюзы предложили помощь. Так, на старте акции профактив области с подарками посетил Лоевский район. Четырем сельхозпредприятиям здесь передали водонагреватели, микроволновые печи и новые комплекты спецодежды.