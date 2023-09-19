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В Беларуси наблюдается рекордно низкая инфляция

Благоприятным в стране остается экономический фон. Это подтверждают данные Белстата. Несмотря на прогнозный негатив отдельных экспертов, темпы роста экономики продолжают ускоряться.

Август добавил еще 0,2 %. А в целом ВВП страны за 8 месяцев вырос на 3,1 %. И это даже выше прогноза.

В зоне роста более 80 % всей экономики. Это основные виды деятельности, за исключением сельского хозяйства.

Главные драйверы ускорения ВВП традиционны за последнее время: это промышленность, строительство и торговля. По темпам роста промышленного производства Беларусь в лидерах даже среди стран ЕАЭС.

На подъеме экспорт. За 7 месяцев он добавил более 6 % (6,4 %). А его стоимостные объемы установили новый максимум за последние 10 лет. Таких показателей достигали лишь в 2012 году.

Важный индикатор "здоровой" экономики - активность потребителей. Здесь тоже фиксируют устойчивый рост. Этому способствуют рост доходов населения, доступные кредиты и рекордно низкий уровень инфляции. А в августе в стране вообще фиксировали дефляцию - цены снизились на 0,3 %.

Инфляция побила очередной рекорд 2,3 % в годовом выражении. За последние несколько лет у нас не было никогда в августе так называемой дефляции, снижения цен. Она у нас была зафиксирована на уровне 3 %. Плодоовощная продукция повлияла на снижение цен. По темпам роста инфляции мы не просто свой рекорд побили, мы в топе по Евразийскому союзу. В Российской Федерации в 2 раза больше инфляция сейчас. Даже мы в этом плане обогнали Европейский союз, в еврозоне сейчас инфляция около 5 %, у нас она еще меньше.
Андрей Картун, замминистра экономики Беларуси

В Минэкономики заверяют, что есть все предпосылки по итогам года вписаться в прогноз. Более того, инфляция может сложиться даже менее 7 % в годовом выражении. А это даже меньше прогнозных показателей.

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