В Беларуси наблюдается рекордно низкая инфляция

Инфляция побила очередной рекорд 2,3 % в годовом выражении. За последние несколько лет у нас не было никогда в августе так называемой дефляции, снижения цен. Она у нас была зафиксирована на уровне 3 %. Плодоовощная продукция повлияла на снижение цен. По темпам роста инфляции мы не просто свой рекорд побили, мы в топе по Евразийскому союзу. В Российской Федерации в 2 раза больше инфляция сейчас. Даже мы в этом плане обогнали Европейский союз, в еврозоне сейчас инфляция около 5 %, у нас она еще меньше.

Андрей Картун, замминистра экономики Беларуси