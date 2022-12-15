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В Беларуси начал официально переименовываться бывший McDonald’s, но пока это не "Вкусно - и точка"
В Торговом реестре начали переименовываться бывшие точки белорусской сети McDonald’s.
Как пишет Sputnik, на данный момент названия меняют с McDonald’s на "КСБ Виктори Рестораны". Это наименование компании - владельца сети. Всего в реестре 25 заведений и 2 сезонные летние площадки.
Открытые данные показывают, что владельцем компании остается казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев. В белорусском госрегистре ИП и юрлиц нет пометок о том, что собственник сменился.
Также пока под старым названием числятся рестораны на Логойском тракте в Минске, на улице Октябрьской революции в Брестеи две летние площадки. Но в реальности бренд McDonald’s там больше не используется.
Ранее владелец сети "Вкусно - и точка" Александр Говор заявил, что вопрос о переходе бывшего белорусского McDonald’s на российскую франшизу пока на паузе. До этого и российская, и белорусская стороны сообщали, что вопрос решен. Переименование сети на "Вкусно - и точка" планировалось 22 ноября. Однако после этой даты заведения в Беларуси частично продолжили работать с использованием символики McDonald’s, а затем вообще без какого-либо бренда, но с ассортиментом, похожим на "маковское" меню.
Фото:pixabay.com
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