В Беларуси началась посевная кампания - южные регионы уже в полях

Экспериментальные поля с сахарной свеклой, неожиданный come-back зимы на севере страны и закон трех "т": технология, техника, трудолюбие. В Беларуси началась весенне-посевная кампания.



Южане уже в полях. На севере же аграриев сдерживает погода. Овощеводы Витебской области впервые попробуют вырастить сахарную свеклу. В эксперименте будут задействованы Дубровенский, Толочинский и Оршанский районы. Всего под сельскохозяйственные культуры в северном регионе отдадут 770 тысяч гектаров земли. Из них под зерновые и зернобобовыепочти половина. Завершается подготовка техники. В некоторых хозяйствах готовность парка составляет почти 100 %. В этом сезоне сложный ремонт на себя взяли точки сервисного обслуживания агрегатов. По стране их более 60.





Вести с полей - тех, что еще под снегом, и тех, на которых уже вовсю работает техника. Интервью с молодыми аграриями, которые рассмотрели золотую жилу. И ни одного прогноза на урожай, потому что плохая примета. Все это ждет вас в воскресенье в "Главном эфире".