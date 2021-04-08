В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий передачи с Литвой

В Беларуси сегодня начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий передачи с Литвой. Работы, как пояснили нам в Белэнерго, проводятся для проверки надежности нашей системы с учетом выхода в 2025 году стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, который объединяет Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Программа испытаний - отключение и включение высоковольтных линий, оценка режимов работы энергоузлов, наблюдение, как справляется система в различных условиях.