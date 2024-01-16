В Беларуси начался сезон сбора и переработки шишек

В Беларуси стартовал сезон заготовки шишек. Именно в осенне-зимний период щедрые плантации готовы к уборочной кампании.

Семена будущих деревьев - сосен и елей - невозможно собрать в теплое время года. Только зимой шишки плотно закрыты, а потому ценные хвойные зерна сохраняются в полном объеме. Работа кипит и в Солигорском районе. На территории Листопадовичского лесничества под хвойными угодьями сосны более 20 га. Собирают ароматные плоды вручную как с земли, так и с высоты 12 м.

Плантация предназначена специально для заготовки шишек. Появляется плантация второго поколения. Шишки, собранные здесь, целые, не повреждены. Согласно ГОСТу шишка, пригодная для переработки, должна быть минимум 18 мм. Старобинским лесхозом в этом году запланировано собрать с данной плантации 3,2 кг. Александр Пашкевич, главный лесничий Старобинского лесхоза