В Беларуси начнут выпускать технику для прессования лубяных культур. Производством займется предприятие "Бобруйскагромаш". Ожидается, что машину презентуют уже в этом году на выставке "Белагро". Новая модель будет работать на базе пресс-подборщика для льна и поставляться исключительно на экспорт. Производство линейки проанонсировали сегодня во время рабочей поездки Сергея Румаса в Могилевскую область. Глава правительства ознакомился с результатами финансово-хозяйственной деятельности и оценил экспортный потенциал холдинга. На встрече также обсуждались перспективы развития предприятия, в частности, стало известно, что в состав холдинга войдет Брестский электромеханический завод.



Отметим, сегодня на Бобруйскагромаше производят более 200 наименований сельхозтехники. Продукция экспортируется в 50 стран мира. В этом году планируется наладить поставки в Мадагаскар, Сирию и Сербию.



