В Беларуси намолочено 2 миллиона тонн нового урожая - Брестская область в лидерах

Мы должны как можно больше и быстрее, а особенно качественно убирать каждый день. Потому что мы прекрасно понимаем, что за такой шикарной погодой обязательно последует непогода. Те цифры, которые нам доведены по сдаче зерна государству и госрезерв, все остальное и по заготовке для животноводства мы должны выполнить. Надеюсь, все это будет сделано.



Игорь Чеснок, первый зампредседателя Гомельского облисполкома