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В Беларуси намолочено более 1 млн тонн зерна
Первый миллион тонн зерна намолотили в Беларуси. Минсельхозпрод оперативно обновляет данные уборочной кампании. На утро 26 июля было убрано 15 % площадей зерновых и зернобобовых культур.
Темпы выше прошлогодних. По скорости лидирует Брестчина, а по урожайности - Гродненская область (с гектара здесь собирают около 50 ц зерна). В целом, урожайность ввиду сложных погодных условий ниже показателей прошлого года. Но как отмечают в Минсельхозпроде, там, где соблюдается технология, ущерб в полях удалось минимизировать.
Что касается других культур, убрано 57 % озимого рапса, вытереблено порядка 40 % льна. На уборке задействовано 7,5 тыс. комбайнов. Аграрии используют каждый погожий час, заверили в министерстве.
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