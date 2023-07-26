В Беларуси намолочено более 1 млн тонн зерна

Первый миллион тонн зерна намолотили в Беларуси. Минсельхозпрод оперативно обновляет данные уборочной кампании. На утро 26 июля было убрано 15 % площадей зерновых и зернобобовых культур.

Темпы выше прошлогодних. По скорости лидирует Брестчина, а по урожайности - Гродненская область (с гектара здесь собирают около 50 ц зерна). В целом, урожайность ввиду сложных погодных условий ниже показателей прошлого года. Но как отмечают в Минсельхозпроде, там, где соблюдается технология, ущерб в полях удалось минимизировать.