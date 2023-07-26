ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Беларуси намолочено более 1 млн тонн зерна

Первый миллион тонн зерна намолотили в Беларуси. Минсельхозпрод оперативно обновляет данные уборочной кампании. На утро 26 июля было убрано 15 % площадей зерновых и зернобобовых культур.

Темпы выше прошлогодних. По скорости лидирует Брестчина, а по урожайности - Гродненская область (с гектара здесь собирают около 50 ц зерна). В целом, урожайность ввиду сложных погодных условий ниже показателей прошлого года. Но как отмечают в Минсельхозпроде, там, где соблюдается технология, ущерб в полях удалось минимизировать.

Что касается других культур, убрано 57 % озимого рапса, вытереблено порядка 40 % льна. На уборке задействовано 7,5 тыс. комбайнов. Аграрии используют каждый погожий час, заверили в министерстве.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все