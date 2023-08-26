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В Беларуси намолочено более 6,8 млн тонн зерна с учетом рапса

На счету каждый колосок - аграриям осталось обработать менее 7 % площадей.

На сегодня в стране намолочено более 6 миллионов 800 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Из них без малого 6 миллионов тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 940 тысяч тонн рапса. Все регионы страны закончили теребление льна. Продолжаются работы по уборке льнотресты, заготовлено около 44 тысяч тонн.

Соломы убрано на 59 % к скошенным площадям. Закончили сев озимого рапса на зерноМинская, Брестская, Могилевская, Витебская и Гомельская области. Активно идет уборка картофеля. В лидерах Витебский регион.

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