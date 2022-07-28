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В Беларуси намолочено более 968 тысяч тонн зерна
Аграрии Беларуси постепенно приближаются к первой заветной планке. На сегодня зерновых в нашей стране намолочено более 968 тысяч тонн. Из-за дождей темп работ немного снизился. При этом в основе строгое соблюдение технологии и сроков уборочной. В лидерах по-прежнему Брестская, Гомельская и Гродненская области.
К компании присоединился и северный регион. В Витебском районе прошли областные "Зажинки". Уборочная стартовала в агрогородке Мазолово, первые колосья сжали комбайнеры сельхозпредприятия "Мазоловогаз". В этом году под зерновые здесь отвели свыше 1 700 гектаров. Хлеборобы рассчитывают на хороший урожай. Для Александра, комбайнера с 30-летним стажем, в этом хозяйстве уже пятнадцатый сезон уборки.
Каждый сезон особенный - ждем погоды, надеемся на хороший урожай. Погода у нас главный фактор. В этом году сложно будет, особенно с яровыми культурами, потому что 50 % ячменя лежит, но с нашим опытом, думаю, уберем все без потерь, и все будет хорошо.
Несмотря на все сложности, трудности, санкционное давление со стороны коллективного Запада, я должен сказать, что благодаря взвешенной и разумной политике, которая проводится в области сельского хозяйства в Республике Беларусь, наша страна обеспечена продовольствием в полном объеме, и мы ведем поставки в десятки стран на экспорт нашей сельхозпродукции.
Семь комбайнов задействованы в уборочной в хозяйстве "Мазоловогаз". Сушильное хозяйство достаточно мощное - три сушилки в день могут обрабатывать около 700 тонн зерна. Убранные поля начнут сразу готовить под осенний сев озимых.
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