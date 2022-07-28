В Беларуси намолочено более 968 тысяч тонн зерна

Каждый сезон особенный - ждем погоды, надеемся на хороший урожай. Погода у нас главный фактор. В этом году сложно будет, особенно с яровыми культурами, потому что 50 % ячменя лежит, но с нашим опытом, думаю, уберем все без потерь, и все будет хорошо.

Александр Шлеперов, комбайнер СХП "Мазоловогаз"