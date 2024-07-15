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В Беларуси намолочено почти 1,6 млн тонн зерна с учетом рапса
В Беларуси в самом в разгаре уборочная кампания. Кадры, строгое соблюдение технологий и модернизация автопарка - подход к развитию АПК комплексный. В этом сезоне, например, в золотистых полях Минской области работают 62 новых комбайна. Всего на уборке зерновых задействуют свыше 1600 единиц. Плюс машины на отвозке, тракторы, пресс-подборщики. Работает техника и по заготовке кормов. Чтобы сформировать хороший урожай и на следующий год, сев озимых в регионе начнут раньше. Посевную 25 июля откроет рапс.
Уборка уже завершается, мы уже за нее не боимся. Главное, собрать хороший хлеб, сохранить все до зернышка. А вот посеять урожай 2025 года - это задача номер один, потому что сегодня нужно убирать солому с полей, нужно убирать поля, нужно проводить обработку глифосатами. Все остальные вопросы технической обеспеченности, готовности техники, люди. Мы рассматриваем их ежедневно на своих селекторных совещаниях, обеспеченность спецодеждой, питанием, водой в такую жару, пожарную безопасность - все эти вопросы решены
Жатва идет активно. Темпы быстрее обычного. Урожайность высокая, и каравай ожидается выше прошлогоднего. В стране уже намолочено почти 1,6 миллиона тонн зерна с учетом рапса. Лидируют Брестская, Минская и Гродненская области. Все регионы, кроме Витебской, уже завершили уборку озимого ячменя.
Параллельно с уборкой идет теребление льна. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов.
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