В Беларуси намолочено почти 1,6 млн тонн зерна с учетом рапса

Уборка уже завершается, мы уже за нее не боимся. Главное, собрать хороший хлеб, сохранить все до зернышка. А вот посеять урожай 2025 года - это задача номер один, потому что сегодня нужно убирать солому с полей, нужно убирать поля, нужно проводить обработку глифосатами. Все остальные вопросы технической обеспеченности, готовности техники, люди. Мы рассматриваем их ежедневно на своих селекторных совещаниях, обеспеченность спецодеждой, питанием, водой в такую жару, пожарную безопасность - все эти вопросы решены

Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома