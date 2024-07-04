В Беларуси намолочено почти 500 тыс. т озимого ячменя

Комбайнеры у нас все опытные ребята. Они прекрасно понимают, что грузовик большой, мне трудно по полю выезжать. Они стараются где-то и под край подъехать, где-то выехать в поле в удобное место. Нужно идти друг другу навстречу, тогда у нас будет взаимопонимание и большие результаты.

Вячеслав Трус, водитель ОАО "Крошин"