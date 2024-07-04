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В Беларуси намолочено почти 500 тыс. т озимого ячменя

Аграрии Беларуси уже убрали более 130 тыс. га озимого ячменя. Это половина от плана. В 2023 году цифра на начало июля была гораздо меньше - не достигала и 5 %. На сегодня уже намолочено почти 500 тыс. т с урожайностью в 36,9 ц/га. Брестчина - лидер: убрали более 90 % культуры. Так, урожайность в хозяйстве "Крошин" Барановичского района - более 70 ц/га. Там и первый лидер среди водителей агросезона-2024 - Вячеслав Трус.

Комбайнеры у нас все опытные ребята. Они прекрасно понимают, что грузовик большой, мне трудно по полю выезжать. Они стараются где-то и под край подъехать, где-то выехать в поле в удобное место. Нужно идти друг другу навстречу, тогда у нас будет взаимопонимание и большие результаты.
Вячеслав Трус, водитель ОАО "Крошин"

9 из 16 районов Брестской области уже приступили и к уборке озимого рапса. Сегодня средняя урожайность на уровне прошлого года - 26 ц/га. Всего аграриям региона предстоит собрать более 65 тыс. га этой культуры. 3 % уже убраны.

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